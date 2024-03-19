محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم الجماعي

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على مشاركة 1000 من عمال النظافة والأطفال الأيتام، إفطارهم الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، وذلك بكورنيش عربات الطعام المتنقلة، في تقليد سنوي يتكرر لإدخال البهجة والسرور على أبناء المحافظة، جاء ذلك بحضور العقيد أحمد الكنيسي، مدير مباحث الأمن الوطني بالغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الإفطار، تم إجراء القرعة العلنية لاختيار 5 فائزين برحلات عمرة مجانية، فاز بها 2 من الامهات المثاليات وأم لبطلة من متلازمة داون، و2 عمال نظافة من مركز ومدينة طنطا.

ووجه محافظ الغربية، التهنئة للفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيًا المولى - عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

كما قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجوله لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش الذي يعد محورًا مروريًا يساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

جانب من مشاركة محافظة الغربية

جانب من مشاركة محافظة الغربية

جانب من مشاركة محافظة الغربية