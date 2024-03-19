الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 90 محضرًا بمخالفات تموينة متنوعة في الغربية خلال 24 ساعة

حملة تموينية
حملة تموينية

واصلت مباحث التموين، شن حملاتها على المراكز والمدن داخل محافظة الغربية، للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع إحتكار السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومنع بيع المواد غير الصالحة للاستخدام، وضمان توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الإستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

ونجحت الحملة التي شنتها مباحث التموين خلال الـ 24 ساعة المنقضية، في ضبط مخالفات وتحرير محاضر للمخالفين وتحريز البضائع لحين العرض علي النيابة العامة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات التموينية وحماية حقوق المستهلكين، وتعكس هذه الضبطيات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، وتأكيدًا على أن القوانين ستطبق بكل حزم على كل من يخالفها.

وفي هذ الإطار تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط وأفراد مباحث تموين الغربية، من تحرير 90 محضرًا لمخالفات شملت عدة تجاوزات من بينها البيع بأسعار مرتفعة، وعدم وجود فواتير للبضائع، وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم تطبيق الموازين القانونية في المخابز البلدية والسياحية، ووجود بضائع منتهية الصلاحية.

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