ضبط 47 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها بالغربية

نظمت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم ضبط 47 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

وتهدف هذه الحملات إلى تنظيم حركة المرور وتحسين الانضباط المروري، وتقليل حوادث الطرق وتأمين السلامة العامة، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة للمواطنين.

وفي سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري، وجه اللواء خالد عبدالسلام، مدير الامن، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية، وذلك لتطبيق قوانين ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، بما في ذلك مركبات التوك توك.