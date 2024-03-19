الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 47 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها بالغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

نظمت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم ضبط 47 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

وتهدف هذه الحملات إلى تنظيم حركة المرور وتحسين الانضباط المروري، وتقليل حوادث الطرق وتأمين السلامة العامة، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة للمواطنين.

وفي سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري، وجه اللواء خالد عبدالسلام، مدير الامن، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية، وذلك لتطبيق قوانين ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، بما في ذلك مركبات التوك توك.

مركبات التوك توك ادارة مرور الغربيه مركبات التوك توك والدراجات النارية إحكام السيطرة والانضباط المروري ردع المخالفين تحسين الانضباط المروري

مواد متعلقة

أمطار خفيفة ومتوسطة على الغربية وطوارئ لمنع تراكم المياه

محافظ الغربية يهنئ الأمهات المثاليات لعام 2024

صيانة 80 كشافًا وتركيب 33 لمبة LED خلال حملة لتحسين الإنارة بطنطا

إغلاق وتشميع 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالغربية

إزالة 7 تعديات وبناء مخالف على أراض زراعية وأملاك الدولة فى زفتى بالغربية

ضبط صاحب مخبز استولى على 19 جوال دقيق مدعم فى زفتى بالغربية

ضبط 58 توك توك ودراجات نارية مخالفة وغير مرخصة في شوارع طنطا

رفع 290 طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع في كفر الزيات

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا آخر تطورات "مفاوضات قطر" بشأن الرهائن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

بإيفيه من "الباشا تلميذ".. محمد رجب يعلق على مشاركته في الحشاشين

نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول المانجو يجب الالتزام بها خلال مارس

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر