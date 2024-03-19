أمطار متواصلة على مراكز الغربية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تعرضت مدن وقرى محافظة الغربية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة تسببت في تراكم مياه الأمطار في بعض الشوارع المحافظة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد بجميع مناطق المحافظة وإزالة آثار المياه من الشوارع.

ووجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جميع أجهزة المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأجهزة المحلية برفع درجة الاستعداد ونشر معدات وسيارات شفط المياه بجميع الشوارع والمناطق لإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع أولًا بأول ومراقبة الموقف بجميع المناطق والمدن والقرى.

وشدد محافظ الغربية على تواصل جهود شفط المياه من الشوارع والميادين، وأمام المصالح الحكومية وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية، بعد أن تعرضت المحافظة لهطول أمطار على مدار مساء أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، مع متابعة الموقف على مدار الساعة للتدخل في الحالات الطارئة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعلن عن رفع حالة الطوارئ وتنسيق الوحدات المحلية مع شركة مياه الشرب وفروعها، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صفايات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع.

كما أعطى محافظ الغربية تعليمات سابقة لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها؛ لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة، والعمل على تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا.

وأكد المحافظ تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.