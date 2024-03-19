الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إيقاف 6 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي بكفر الزيات بالغربية

إزالات
إزالات

نظمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملة لمراجعة تراخيص البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، وبناء على توجيه من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ونجح مجلس مدينة كفر الزيات، بقيادة المحاسب عادل داود، في منع محاولات بناء أدوار مخالفة  في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات، من إيقاف 6 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات.

وتابع المحافظ استعدادات المراكز التكنولوجية بكفر الزيات لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة  تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى  تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى رحمي، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 21 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

حملة لمراجعة تراخيص البناء إزالة التعديات علي أملاك الدولة المرحلة الثانية الموجة الـ 22 لإزالة التعديات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية منع محاولات بناء أدوار مخالفة

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