محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

أعلنت محافظة الغربية أن د.طارق رحمي، محافظ الغرببة، ونائبه د.أحمد عطا، أرسلاً برقيات تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وجاء في برقية رحمي:“يهنئ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، داعيًا المولى، عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الانتصارات والتقدم والرخاء، وأن تنعم بلدنا بالسلام والأمان تحت قيادة عريقة محبة لوطنها تسعى لبنائه وتطويره في ظل الجمهورية الجديدة التي تنعم بالاستقرار متميزة بذلك عن غيرها من الدول التي تعاني من الحروب والصراعات”.

فيما جاءت كلمات برقبة د.مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية كما يلي:"يهنئ الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار عزيز علي القلب هو انتصار العاشر من رمضان، متوجهًا إلي المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وان يُعيد هذه المناسبة الطيبة عليناة جميعًا بمزيد من الانتصارات والتقدم والرخاء، وأن تنعم بلدنا بالسلام والأمان تحت قيادة عريقة محبة لوطنها تسعى لبنائه وتطويره في ظل رؤيته الحكيمة نحو الجمهورية الجديدة التي تنعم بالاستقرار والرخاء والتقدم والثورة التكنولوجية والتعليمية”

وأرسل المحافظ ونائبه برقيات تهنئة لرئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة ورجال القوات المسلحة والشعب المصري قال فيها:“يهنئ محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور مهندس احمد عطا، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج، بمناسبة حلول الذكري العطرة لانتصارات العاشر من رمضان، متمنيان لمصر المزيد من التقدم الإزدهار”.