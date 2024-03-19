محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان من المسجد الأحمدي بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، بحضور العميد هاني محمد عامر، المستشار العسكري، والمستشار عمرو حتاته المستشار القانوني، واللواء محمد العناني، رئيس الادارة المركزية، والشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ رمضان الشاذلي، ثم كلمة للشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الاوقاف، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، حيث ضرب الجندي المصري أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات،واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية للشيخ محمد جاد.

وقدم محافظ الغربية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقيادات القوات المسلحة ولشعب الغربية بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.

وأكد المحافظ، أن الجيش المصرى استطاع الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصرى كعادته استطاع تحطيم المستحيل.

وفي تقليد سنوي؛ حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة ١٠٠٠ من عمال النظافة والأطفال الأيتام إفطارهم الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن بكورنيش عربات الطعام المتنقلة،في تقليد سنوي لإدخال البهجة والسرور على ابناء المحافظة،جاء ذلك بحضور العقيد أحمد الكنيسي الأمن الوطني،اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الإفطار تم إجراء القرعة العلنية لاختيار ٥ فائزين برحلات عمرة مجانية، فاز بها ٢ من الامهات المثاليات وام لبطلة من متلازمة داون، و٢ عمال نظافة من مركز ومدينة طنطا.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

جانب من احتفال محافظة الغربية بالعاشر من رمضان

جانب من احتفال محافظة الغربية بالعاشر من رمضان

جانب من احتفال محافظة الغربية بالعاشر من رمضان