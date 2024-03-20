الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 55 توك توك ودراجات نارية مخالفة بشوارع طنطا

مرور الغربية
مرور الغربية

نظمت الإدارة العامة لـمرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات، حيث تعمل إدارة مرور الغربية على تطوير إستراتيجيات جديدة لـتعزيز السلامة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، على سبيل توفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة للجميع.

 

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بتلقيه إخطار من ضباط وأفراد الإدارة بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم ضبط 55 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

 

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، وجه بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية، وذلك لتطبيق قوانين ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، بما في ذلك مركبات التوك توك.

وأوضح أن هذه الحملات تعمل على تنظيم حركة المرور وتحسين الانضباط المروري، وتقليل حوادث الطرق وتأمين السلامة العامة، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة للمواطنين.

 

وعلى الصعيد ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنظيم المرور ورفع الإشغالات، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

كما وجه المحافظ، بمراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة. 

كما أكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع التعديات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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