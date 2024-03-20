زراعة 160 شجرة مثمرة وزينة فى السنطة بالغربية

أكدت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، استمرار مشاركة مركز ومدينة السنطة في مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك حسب تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حيث تمت زراعة 160 شجرة مثمرة وزينة في المركز والمدينة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز المساحات الخضراء والتصدي للتغيرات المناخية.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن هذه الأعمال تعكس التزام الدولة بتوسيع المساحات الخضراء والعناية بالبيئة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لزراعة "100 مليون شجرة"، من الشجر المثمر جنبًا إلي جنب مع شجر الزينة.

وأضافت رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم اختيار أنواع الأشجار بعناية، بحيث تكون مناسبة للمنطقة وتستطيع تحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، ومن المتوقع أن تسهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة، وخلق بيئة صحية مريحة للسكان.

وتعد هذه الجهود جزءًا من الالتزام بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، وتأتي في إطار المشاركة الفعالة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويعكس هذا العمل التزام الجهات المحلية بتنفيذ توجيهات الحكومة والعمل على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.