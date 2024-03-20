الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 280 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع كفرالزيات بالغربية

حملة نظافة
حملة نظافة

أفاد المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بأنه تم رفع نحو 280 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وذلك بمتابعة علاء بهنسي وتامر شوارة والدكتورة إيناس عبدالمطلب نواب رئيس المدينة وتحت إشرافه.

رئيس مركز ومدينة كفرالزيات قمامة ومخلفات وتراكمات الطرق الفرعية رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى نواب رئيس المدينة استمرار حملات النظافة

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