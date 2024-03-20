ضبط 9 أطنان دقيق مدعم داخل سيارة على طريق "طنطا- كفرالشيخ"

شكلت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية مكبرة، اليوم الأربعاء، بدائرة مركز طنطا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رحمي محافظ الغربية.



وردت معلومات سرية لدى مديرية التموين بالغربية، بوجود سيارة تقوم بتحميل الدقيق البلدى المدعم استخراج 87.5٪ وزن الشيكارة 50 كيلوجرامًا بكميات كبيرة من محافظة كفرالشيخ، وعلى الفور تم تشكيل الحملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة تموين الغربية، وتكليف أشرف شرف الدين، مدير إدارة تموين مركز طنطا، والسيد أحمد الحوالة، مدير الرقابة التجارية.



وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق الدولى كفرالشيخ- طنطا فجر اليوم الأربعاء، منذ الساعة 2.30 فجر اليوم، وحتى تمكنت الحملة من ضبط السيارة المستهدفة وبها كميات كبيرة من الدقيق المدعم المهرب من المخابز البلدية والمستودعات.



وأسفرت الحملة عن ضبط 180 مائة وثمانون شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5٪ وزن الشيكارة 50 كيلوجرامًا، إجمالي 9 أطنان، وتم التحفظ على الدقيق والسيارة الشيفروليه حمراء اللون تحمل لوحات معدنية ر ط ف 7215، وتسليم المتهم حضوريًا للعرض على النيابة العامة.

وتحرر محضر جنح بالواقعة رقم 7907 لسنة 2024 جنح مركز طنطا، وجار العرض على وكيل النائب العام لمباشرة التحقيقات.