الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية ومفتي الديار المصرية يفتتحان معرض ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

محافظة الغربية
محافظة الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبرافقه الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء اليوم،المعرض الذي نظمته محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة والمركز الثقافي بطنطا احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا، بحضور اللواء أ.ح دكتور محمد الهمشري نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية سابقًا ومستشار الأكاديمية حاليًا، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لفيف من القيادات القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

وتفقد المحافظ والمفتي ومرافقوهم أقسام المعرض الفني والذي ضم أعمالا فنية ولوحات ملحمية لحرب أكتوبر المجيدة ومعركة العبور الخالدة التي نفذها رجال الجيش المصري البواسل مضحيين بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية والكرامة، إلى جانب عرض الأعمال البارزة لقادة الحرب وعلي رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالإضافة إلى شهداء الجيش.

وأشاد المحافظ، بالمعرض مؤكدا أن هذا  المعرض يعكس نضج ووعي طلابنا ومدارسنا  بالتاريخ وبما حققه الأجداد من تضحيات.

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طارق رحمي محافظ الغربية مفتي الديار المصرية انتصارات العاشر من رمضان أكاديمية ناصر العسكرية احتفالية بذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا

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