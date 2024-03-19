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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد صلاة عيد الفطر 2024.. اعرف عدد أيام إجازة العيد للموظفين

جريدة الدستور

تصدر السؤال عن موعد عيد الفطر 2024، محركات البحث في مصر في الساعات الأخير مع اقتراب مضي الثلث الأول من شهر الكريم، ويتساءل الموظفون في القطاع العام والخاص والطلاب في المدارس والجامعات عن إجازة عيد الفطر 2024 للاستراحة من ضغط العمل والدراسة.

موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا 

نستعرض في السطور التالية موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر. وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان ستكون في 9 أبريل المقبل، وسيكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا في اليوم العاشر من أبريل المقبل.

إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين في الدولة 

وستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، التي ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر، حيث سيحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

من المتوقع نقل إجازة يوم الجمعة، الذي يصادف اليوم الثالث من أيام عيد الفطر، إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطلات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك، يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية كإجازة لعيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

من المقرر وفقًا للمعهد أن تكون صلاة عيد الفطر في مصر في الساعة 5:59 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، ومن المتوقع أن تستمر الإجازة حتى يوم الجمعة من نفس الشهر.

موعد عيد الأضحى 2024 - 1445  وكم عدد أيام إجازة العيد الكبير؟

إجازة العيد| رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 للأقارب والعائلة

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر  2024

1. أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وجعل أيامكم كلها فرح وسعادة. عيد سعيد!.

2. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم ولأسرتكم السعادة والسلام والفرح. كل عام وأنتم بخير!.

3. في هذا اليوم المبارك، أسأل الله أن يملأ حياتكم بالسعادة والهناء، وأن يجعله عيدًا مباركًا ومليئًا بالخير والبركات.

4. بمناسبة حلول عيد الفطر، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني، وأتمنى لكم عيدًا سعيدًا ينعم فيه الجميع بالصحة والسعادة.

5. كل عام وأنتم بألف خير، وعيدكم مبارك ومع كل شروق للشمس يحمل الأمل والفرح والبهجة لقلوبكم وقلوب من تحبون.

6. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاهدكم بأن نحقق معًا المزيد من النجاح والتقدم في العام الجديد. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير!

7. عساكم من عواده، وكل عام وأنتم بألف خير. أعاده الله عليكم باليمن والبركات ورزقكم بالسعادة والرضا في كل لحظة من حياتكم.

8. أتمنى لكم عيدًا سعيدًا يحمل معه السلام والمحبة والفرحة، وأن تقضوا أجمل الأوقات برفقة أحبائكم. كل عام وأنتم بخير.

إقرأ أيضًا: إجازة العيد| رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 للأقارب والعائلة

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إجازة العيد| رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 للأقارب والعائلة

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