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مصر

بشرة للموظفين| موعد إجازة عيد الفطر 2024 وعدد الأيام

عيد الفطر
عيد الفطر

مع انتهاء الثلث الأول من شهر رمضان 2024 يتساءل الناس عن تحديد موعد عيد الفطر 2024 في مصر بناءً على الحسابات الفلكية، لمعرفة عدد أيام إجازة العيد للموظفين في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب، للسفر والتنزه خلال الإجازة كونها رسمية ولا تتخصم من الرصيد السنوي للإجازات.

موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا 

في مصر، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية توقعاته لرؤية هلال شهر شوال 1445، حيث من المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 إبريل 2024.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، الأحد الماضي، عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445ه، بهدف تحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم، الذي بدأ يوم الاثنين الماضي.

دار الافتاء تعلن موعد عيد الفطر 1445 

وفيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، فإنه يُعتبر شهرًا مباركًا ومناسبة دينية عظيمة تحمل في طياتها الصوم والقربات والتقرب إلى الله.

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وبخصوص موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445هـ، أكدت دار الإفتاء أنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وإذا تبين رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وإذا لم تتحقق الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل.

 موعد إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين والطلاب

 

تم تحديد أجندة العطلات الرسمية لعيد الفطر 2024 في مصر، حيث ستبدأ الإجازة يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل.

 

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

 

من المتوقع أن يتم تأجيل يوم الجمعة (الذي يصادف اليوم الثالث من أيام العيد) إلى الأحد، أو قد يتم تقديمه إلى الثلاثاء، على غرار ما يحدث مع العطلات الرسمية التي تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع. وبالتالي، من المتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية كإجازة لعيد الفطر، وذلك وفقًا للآتي:

الأربعاء هو أول أيام العيد، والخميس هو ثاني أيام العيد، والجمعة هي إجازة ثالث أيام العيد وعطلة أسبوعية، والسبت هو إجازة أسبوعية. بينما الأحد أو الثلاثاء يعتبر "وقفة العيد" كتعويض عن يوم الجمعة الذي يوافق ثالث أيام العيد.

 وسيصدر مجلس الوزراء قرارًا في نهاية شهر رمضان الكريم بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024  للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص.

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