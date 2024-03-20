الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

زيزو
زيزو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أمنيته بانضمام أحمد سيد زيزو نجم الزمالك إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "زيزو لاعب رائع وأتمنى له الشفاء العاجل، وهو أول من قام بتهديد  مرمى نجلي مصطفى وكنت أخشى أن يسجل في شباكه هدفين أو أكثر لأنه من أفضل لاعبي مصر وأتمنى أن ينتقل للأهلي، فهو لاعب كرة على أعلى مستوى".

وأضاف: "مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين كانت أول مباراة قمة لمصطفى، وعمري في حياتي ولا أمه روحنا له مباراة وكان هناك قلق شديد عليه من جانبنا، لكن الحمدلله مصطفى قدم مباراة كبيرة".

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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