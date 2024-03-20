مسلسل لحظة غضب.. مخرج المسلسل ينشر صورة له مع صبا مبارك

مسلسلات رمضان 2024..

نشر المخرج عبد العزيز النجار مخرج مسلسل لحظة غضب صورة له مع البطلة صبا مبارك، وذلك علي صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

ويعتبر مسلسل لحظة غضب هو العمل الثاني للمخرج عبد العزيز طارق وذلك بعد مسلسل حالة خاصة لهذا المخرج الشاب الذي يعتمد في مسلسلاته على قصص إنسانية.

مسلسل لحظة غضب

وأثار مسلسل لحظة غضب الجدل علي الفيس بوك وذلك لأن قصته تدور حول قصة سيدة مسالمة تعيش مع رجل نرجسي يقهرها ويعاملها معاملة سيئة حتي قامت بقتله وقامت بإخفاء جثته وظلت تبحث عنه مع الشرطة ومع أسرته ولكن قد كشف سرها جارها علي قاسم الذي ابتزها بفيديو كامل من الواقعة وهي تقتل زوجها محمد فراج.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 11

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 11 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.