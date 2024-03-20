مسلسل لحظة غضب.. مخرج المسلسل سلاح قتل محمد فراج

نشر المخرج طارق عبد العزيز ومخرج مسلسل لحظة غضب صورة له من داخل كواليس المسلسل، حيث نشر صورة له وهو ممسك بالنشابة التي كانت السبب في قتل محمد فراج وقد قامت صبا مبارك بقتل زوجها بالنشابة.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وقد أثار المسلسل الكثير من الجدل على السوشيال ميديا بسبب ما فعلته صبا مبارك في الحلقة الأولي حيث قتلت زوجها محمد فراج والعمل على إخفاء جثته وذلك لأنه شخص نرجسي يقلل منها دائما ويقلل من شخصيتها ويتنمر عليها.

وبعد قتلها لزوجها ظلت تبحث عنه مع أسرته ويبحثون مع الشرطة على شريف والذي يقوم بدوره محمد فراج، وقد كشفت سرها علي قاسم جارها الذي قام بتصوير الواقعة كاملة وابتزها.

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 11

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 11 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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