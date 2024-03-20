الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقرير: كانسيلو لا يعاني مشاكل في القلب وجاهز للعب مع برشلونة والبرتغال

كانسيلو
كانسيلو

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن حقيقة إصابة البرتغالي جواو كانسيلو لاعب برشلونة بمشاكل في القلب مؤخرًا.

وغاب كانسيلو عن صفوف برشلونة في قمة الليجا أمام أتلتيكو مدريد، وأكد تشافي إنه لأسباب عائلية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”،  كانسيلو لا يعاني من مشاكل في قلبه وحصل على الضوء الأخضر للعب مع البرتغال ونادي برشلونة.

واستبعد كانسيلو رفقة 7 لاعبين آخرين على رأسهم القائد كريستيانو رونالدو من مباراة السويد في التوقف الدولي، على أن يتواجدون في مباراة سلوفينيا الودية المقرر إقامتها 26 مارس الجاري.

وبدأ كانسيلو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بنفيكا البرتغالي، وانضم لفريق تحت 15 عامًا في صيف 2007 قادمًا من نادي باريرنيسي، وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2014 وانمض لنادي فالنسيا الإسباني معارًا لمدة موسم واحد وانضم بشكل نهائي في الصيف التالي، ولعب موسمين مع فالنسيا قبل أن ينتقل لنادي إنتر الإيطالي معارًا في صيف 2017 وعاد للنادي في صيف 2018 ثم انضم ليوفنتوس الإيطالي ولعب له موسمًا قبل الانضمام لمانشستر سيتي في صيف 2019.

ورحل كانسيلو عن مانشستر سيتي في شتاء 2023 معارًا لبايرن ميونخ وعاد للنادي في نهاية الموسم ثم انتقل لبرشلونة معارًا مطلع الموسم الجاري.

جواو كانسيلو كانسيلو برشلونة اتلتيكو مدريد تشافي

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