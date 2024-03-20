مسلسل لحظة غضب| ملخص الحلقة 10.. فكرة التخلص من علي قاسم

لفت مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك العديد من الأنظار لما يتحدث عنه من قضية مهمة حول تعرض شخصية صبا مبارك للقهر من زوجها النرجسي حتي قامت بقتله في نهاية الحلقة.

مسلسل لحظة غضب تفاصيل أحداث الحلقة 10

في الحلقة ١٠ من مسلسل لحظة غضب تفكر صبا مبارك في التخلص من علي قاسم لأنه يقوم بابتزازها بسبب الفيديو الذي قام بتصويره لها أثناء قتل زوجها.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 10

وقد اقترحت عليها صديقتها نادين فرج هذا الاقتراح للتخلص منه وقتله مثل ما قتلت زوجها ولكنها رفضت هذا الاقتراح منها، وقالت إنها بمجرد أن تقوم بانتهاء العمل معه سوف يتركها في حالها.

مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.