دينا الوديدى تحيى أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بالأوبرا.. السبت

تتواصل فعاليات الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم، حيث تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن سهراتها الرمضانية حفلا للمغنية دينا الوديدى وفرقتها، في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل الموافق، على المسرح المكشوف.

برنامج حفل دينا الوديدى

يتضمن البرنامج لونا فنيا فريدا يمزج بين الغناء التقليدي والتراثى الشعبي مع الموسيقى الحديثة، الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة، منها: سكون، تماثيل، بعد البيبان، الحرام، السيرة، دواير، العرس، الكون، يابدر ياللى معدى، احسنلك تبعد، كتر الوجع، وحده، تدور وترجع، ياجنوبي، الله باقي، وغيرها.

اليوم.. وائل الفشني يفتتح سهرات رمضان بالأوبرا

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأربعآء أولى السهرات الرمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتشمل الأمسية فقرة فنية فى ساحة الأوبرا الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدمها فرقة التنورة التراثية وتضم عددا من اللوحات الفنية الفلكلورية.

بعدها يقدم المنشد وائل الفشنى نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد التى تعكس أجواء الشهر المعظم، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة، منها سافر حبيبى، عم غريب، مولاى، يا هلال رمضان، أدعوك، المسك فاح، وغيرها.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا للاحتفال بشهر رمضان يضم مجموعة من الأمسيات الفنية والليالى العربية والإسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات فى مصر.

أما الفنانة دينا الوديدي فبدأت الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة" بعدها قامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011، قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين، منهم فتحي سلامة، وفرقة مسار إجباري، هاني عادل وغيرهم، كما أقامت عددا من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.