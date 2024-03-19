إيهاب يونس وعبد الرحمن بلاله ضيفا "الحضرة" على المسرح المكشوف بالأوبرا

تقدم فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى حفلا في التاسعة والنصف مساء الجمعة 22 مارس على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن أنشطة الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم في إطار الليالى الرمضانية التى تنظمها الدار برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

الحضرة للإنشاد الصوفى على المكشوف

من المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويشارك خلاله المنشدان إيهاب يونس وعبد الرحمن بلاله.

برنامج حفل الحضرة للانشاد الصوفي

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الاناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية الدينية منها ابتهال الصائم، البرده، الي المدينة، اننا فقراء، اول كلامي بمدح، زي النبي، يامجلي القمر بالنور، خذوني علي عيبي،خذني اليك، نور البدر، المسك فاح ياللي انت رايح للنبي، مدد ياسيدة، ادركنا يا الله، اهلا رمضان وغيرها.

مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي

جدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحانى للذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.