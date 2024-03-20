مسلسل "لحظة غضب" الحلقة 11.. الأحداث تتصاعد مع ظهور زوج نادين فرج

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لحظة غضب مفاجأة قلبت موازين الأحداث ، حيث ظهر للمرة الأولي زوج نادين فرج والذي ادعت نادين أنها قتلته بالسم في الحلقات الاولي من المسلسل.

وظهر رمزى - أحمد عبد الله محمود زوج نيرة - ناردين فرج الذى ادعت أنها قتلته بوضع السم له في الطعام، وينتظر المشاهدين معرفة حقيقة ظهوره وما السبب ما وراء ظهوره.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 10

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لحظة غضب توتر كبير من صبا مبارك خوفا من أن يكشفها محمد شاهين شقيق زوجها ويكشف أنها السبب وراء قتله واختفاء جثته.

مسلسلات رمضان 2024

ويعرض مسلسل لحظة غضب حصريا على منصة watch it ويتكون من 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة ١١

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة ١١ من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

مسلسل لحظة غضب من مسلسلات رمضان 2024، المذاع على شبكة شركة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وينافس فى ماراثون دراما رمضان 2024، والذى ظهر فيه الفنان محمد فراج في الحلقات الأولي مع النجمة صبا مبارك في دور الزوج، والذى صدرت منه عدة تصرفات غريبة تسببت في غضب الزوجة مما دفعها إلى قتله.