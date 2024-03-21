عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024 وبداية عيد الفطر

عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024، سؤال تداول بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا، لمعرفة موعد عيد الفطر 2024 للاحتفال به.

شهر رمضان 2024

وتزامنًا مع عمليات البحث المكثفة لمعرفة عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وموعد عيد الفطر 2024، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024

الجدير بالذكر، أن شهر رمضان بدء في 11 مارس 2024 فلكيا، واليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 يتبقي من شهر رمضان 19 يوم على انتهائه.

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك

بلغكم الله شهر رمضان وليلة القدر فهيا خير ليلة.

كل عام وأنتم بخير والأسرة الكريمة بخير وصحة وعافية.

رمضان كريم، أتمنى لكم شهرًا مليئًا بالسعادة والتقدم الروحي.

مبارك عليكم الشهر الكريم وجعلكم الله من عباده الفائزين في هذا الشهر.

أهنئكم بدخول شهر الصيام والقيام، أعاننا الله جميعًا على الصوم والعبادة.

تهانينا بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

أقدم لكم كل الحب والتهاني والتبريكات في شهر رمضان كل عام وأنتم بخير.

اهنئكم بحلول شهر رمضان واتمني لكم دوام السعادة والفرحة والحب بينكم.

كل عام وأمة المسلمين بألف خير وصحة وسعادة بمناسبة قدوم شهر رمضان.

نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شهر الرحمات والطاعات والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

أتقدم بأجمل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

موعد عيد الفطر 2024

ستكون بداية عيد الفطر في مصر لعام 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، حسب تقديرات مركز الفلك الدولي، ومن المتوقع أن تعلن دار الإفتاء المصرية رسميًا رؤية هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان 1445 هـ.