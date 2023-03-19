الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل رسائل تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان 2023     

شهر رمضان
شهر رمضان

أيام تفصلنا عن أفضل شهور السنة شهر رمضان، والصيام والتقرب إلى الله، ومع هذه المناسبة زاد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023، لذا نقدم في السطور التالية أبرازها.

 

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023

 

جعل الله رمضان لهذا العام تفريجًا عليكم، وفك الله فيه كربكم وأزال أحزانكم.

 

رمضانكم كريم وكل عام وأنتم به مستبشرين بكل خير.

 

يا قارئ الرسالة رمضان كريم قواك الله على صيامه وجعلك قادرًا على تأدية الأمانة.

 

أحمل إليكم باقة من أجمل زهور العبير وأهنئكم برمضان الكريم.

 

اللهم بشر قارئ الرسالة بصوم رمضان، واغفر له ذنوبه، واجعل له مكان في أعلى الجنان.

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يارب بلغنا رمضان واكتب لنا فيه الخير والغفران، اللهم فك كربنا وهون على قلوبنا رمضانكم سعيد.

 

أقدم علينا رمضان ونحن مجتمعين على الخير والحب والود.

 

رمضانكم كريم وشهركم عظيم وكل عام وأنتم بخير.

 

ابعتلك رسائل مفعمة بالورود مبارك عليكم شهر رمضان يالغاليين.

 

قبل ما يبدأ رمضان حبيت أهنيك يا احب إنسان، رمضان كريم.

 

أهل الله رمضان علينا بجمعتنا السعيدة وأسرتنا الحبيبة، جعل الله رمضان شهر رحمة وغفران لنا اللهم أمين.

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موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023

يا رمضان يا شهر العبادة والغفران، بلغ قارئ الرسالة كل الخير وأهله عليه بالنعيم.

 

مع اقتراب فرحة حلول رمضان، أدعو لك من كل قلبي أن يُديم عليك فضله، ويجعلك خير رفيق.

 

لن يأتي رمضان دون أن أخبرك أنك أفضل صديق وخير رفيق، أسعد الله أيامك.

 

كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس، رمضان أحلى معكم.

 

رزقك الله بالصحة والبركة والخير، وأعاد عليك الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة.

 

يطيب ذكرك دومًا في قلبي يا صديقي الغالي، أهنئك بحلول الشهر الكريم.

 

إنّه الشهر الكريم الذي يأتي مرة كل عام وسُرعان ما ينتهي، نسأل الله أن نغتنمه في الخير والطاعات.

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أدعية لفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الأحد 19 مارس 2023

دومًا نسعد بحلول الشهر الكريم، وياسعدنا ونحن معكم يا صُحبة الخير.

 

بارك الله لنا في رمضان، وبلغنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

 

لا تتكرر تلك الأيام المباركة إلا مرة كل عام، فكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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