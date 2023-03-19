الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023

آذان المغرب
آذان المغرب

يتغير موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023 حتى نهاية الشهر، حيث يتأخر دقيقة بصورة شبه يومية، مع اختلاف طول الليل والنهار ، لذا يهتم المسلمون مع بداية صيام رمضان بمعرفة موعد آذان المغرب والذي يبدأ معه تناول طعام الإفطار بعد صيام يمتد لأكثر من 15 ساعة في العام الجاري. 

وتعرض الدستور لقرائها موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023، وإمساكية الشهر الكريم . 

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023

ينتظر المسلمون آذان المغرب لتناول طعام الإفطار في شهر رمضان حيث يبدأ الصيام من الفجر حتى المغرب، ويبدأ آذان المغرب أول يوم رمضان الموافق يوم الخميس 23 مارس وفقًا للحسابات الفلكية ليكون في الساعة 6.08 مساءً. 

دعاء دخول رمضان 1444

مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على قنوات ON

إمساكية رمضان في القاهرة 

الجمعة : 2 رمضان - 24 مارس, 2023  06:09 pm  .

السبت: 3 رمضان - 25 مارس, 2023:  06:09 pm   .

الأحد:  4 رمضان -   26 مارس, 2023:  06:10 pm  .

الاثنين: 5 رمضان -  27 مارس, 2023:  06:10 pm  .

الثلاثاء: 6 رمضان - 28 مارس, 2023:  06:11 pm  .

الأربعاء: 7 رمضان -29 مارس, 2023   : 06:12 pm . 

الخميس :  8 رمضان - 30 مارس, 2023 : 06:12 pm . 

الجمعة : 9 رمضان -31  مارس, 2023   : 06:13 pm .     

السبت : 10 رمضان - 01 أبريل, 2023  06:14 pm  .

الأحد : 11 رمضان -02 أبريل, 2023  06:14 pm    .

الاثنين : 12 رمضان -       03 أبريل, 2023    06:15 pm  .

الثلاثاء  : 13 رمضان - 04 أبريل, 2023        :06:15 pm .

الأربعاء: 14  رمضان - 05 أبريل, 2023        06:16 pm  .

الخميس : 15 رمضان -     06 أبريل, 2023    : 06:17 pm .      

الجمعة  : 6 رمضان -       07 أبريل, 2023    :       06:17 pm  .

السبت  :  رمضان - 17      08 أبريل, 2023            06:18 pm  .

الأحد   18 رمضان - 09 أبريل, 2023    06:18 pm  .

الاثنين 19 رمضان - 10 أبريل, 2023    :06:19 pm .

الثلاثاء 20 رمضان - 11 أبريل, 2023:   06:20 pm  .

الأربعاء21 رمضان - 12 أبريل, 2023   06:20 pm  .

الخميس22 رمضان - 13 أبريل, 2023    : 06:21 pm. 

الجمعة 23 رمضان - 14 أبريل,  2023:  06:21 pm  .

السبت  24 رمضان - 15 أبريل,  2023: 06:22 pm   .

الأحد   25 رمضان - 16 أبريل, 2023    : 06:23 pm         . 

الاثنين 26 رمضان - 17 أبريل, 2023    : 06:23 pm . 

الثلاثاء 27 رمضان - 18 أبريل, 2023    : 06:24 pm         .

الأربعاء28 رمضان - 19 أبريل, 2023 : 06:25 pm  . 

الخميس29 رمضان - 20 أبريل, 2023 :  06:25 pm  .

الجمعة 30 رمضان - 21 أبريل, 2023    : 06:26 pm .      

 

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ميعاد رؤية هلال رمضان 2023 في مصر

رمضان موعد أذان المغرب صيام رمضان اول يوم رمضان امساكية رمضان آذان المغرب أول يوم رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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