يتغير موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023 حتى نهاية الشهر، حيث يتأخر دقيقة بصورة شبه يومية، مع اختلاف طول الليل والنهار ، لذا يهتم المسلمون مع بداية صيام رمضان بمعرفة موعد آذان المغرب والذي يبدأ معه تناول طعام الإفطار بعد صيام يمتد لأكثر من 15 ساعة في العام الجاري.

وتعرض الدستور لقرائها موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023، وإمساكية الشهر الكريم .

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023

ينتظر المسلمون آذان المغرب لتناول طعام الإفطار في شهر رمضان حيث يبدأ الصيام من الفجر حتى المغرب، ويبدأ آذان المغرب أول يوم رمضان الموافق يوم الخميس 23 مارس وفقًا للحسابات الفلكية ليكون في الساعة 6.08 مساءً.

إمساكية رمضان في القاهرة

الجمعة : 2 رمضان - 24 مارس, 2023 06:09 pm .

السبت: 3 رمضان - 25 مارس, 2023: 06:09 pm .

الأحد: 4 رمضان - 26 مارس, 2023: 06:10 pm .

الاثنين: 5 رمضان - 27 مارس, 2023: 06:10 pm .

الثلاثاء: 6 رمضان - 28 مارس, 2023: 06:11 pm .

الأربعاء: 7 رمضان -29 مارس, 2023 : 06:12 pm .

الخميس : 8 رمضان - 30 مارس, 2023 : 06:12 pm .

الجمعة : 9 رمضان -31 مارس, 2023 : 06:13 pm .

السبت : 10 رمضان - 01 أبريل, 2023 06:14 pm .

الأحد : 11 رمضان -02 أبريل, 2023 06:14 pm .

الاثنين : 12 رمضان - 03 أبريل, 2023 06:15 pm .

الثلاثاء : 13 رمضان - 04 أبريل, 2023 :06:15 pm .

الأربعاء: 14 رمضان - 05 أبريل, 2023 06:16 pm .

الخميس : 15 رمضان - 06 أبريل, 2023 : 06:17 pm .

الجمعة : 6 رمضان - 07 أبريل, 2023 : 06:17 pm .

السبت : رمضان - 17 08 أبريل, 2023 06:18 pm .

الأحد 18 رمضان - 09 أبريل, 2023 06:18 pm .

الاثنين 19 رمضان - 10 أبريل, 2023 :06:19 pm .

الثلاثاء 20 رمضان - 11 أبريل, 2023: 06:20 pm .

الأربعاء21 رمضان - 12 أبريل, 2023 06:20 pm .

الخميس22 رمضان - 13 أبريل, 2023 : 06:21 pm.

الجمعة 23 رمضان - 14 أبريل, 2023: 06:21 pm .

السبت 24 رمضان - 15 أبريل, 2023: 06:22 pm .

الأحد 25 رمضان - 16 أبريل, 2023 : 06:23 pm .

الاثنين 26 رمضان - 17 أبريل, 2023 : 06:23 pm .

الثلاثاء 27 رمضان - 18 أبريل, 2023 : 06:24 pm .

الأربعاء28 رمضان - 19 أبريل, 2023 : 06:25 pm .

الخميس29 رمضان - 20 أبريل, 2023 : 06:25 pm .

الجمعة 30 رمضان - 21 أبريل, 2023 : 06:26 pm .