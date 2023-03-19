الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ميعاد رؤية هلال رمضان 2023 في مصر

رمضان
رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن ميعاد رؤية هلال رمضان 2023 الذي حددت البحوث الفلكية موعد بدايته يوم الخميس المقبل 23 مارس، إلا أن صوم المسلمون يبدأ بعد رؤية هلال رمضان والتي تتولاها دار الافتاء المصرية، وتعرض الدستور في التقرير التالي ميعاد رؤية هلال رمضان 2023 في مصر . 

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موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023

ميعاد رؤية هلال رمضان 2023

شهررمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، والذي يبدأ معه المسلمين صيام رمضان، والذي يعدالركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، ولرمضان على مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين حيث أنزل الله عز وجل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر الذي تتغير فيه الأقدار.

ويتم تحديد  تحديد موعد بداية شهر رمضان وفقًا لرؤية هلال رمضان،  أي من خلال تحري الهلال ورؤيته بصرياً في السماء ليعلن بداية رمضان . 

معهد الفلك لـ«الدستور»: 7 لجان تستطلع هلال رمضان الثلاثاء

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وتستطلع دار الافتاء المصرية رؤية هلال رمضان  في يوم 29 شعبان من كل عام ، ويتسم رمضان بأنه شهر الخير والتقوى والإحسان، فيه يصوم المسلمون عن الطعام والشراب خلال الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها، ويستمر إما 29 أو 30 يوماً.

استطلاع هلال رمضان 2023

تبدأ دار الإفتاء المصرية في استطلاع هلال رمضان 2023، 1444 يوم الثلاثاء المقبل الموافق  يوم 29 شعبان، و21 مارس 2023 ، في يوم الرؤية،  حيث تعتمد مصر على صيام شهر رمضان على الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان وليس الحسابات الفلكية .

ووفق الحسابات الفلكية يكون موعد غروب القمر بالقاهرة  في يوم الرؤية في تمام الساعة 5:57 دقيقة مساء، على أن يتبعه غروب الشمس بتمام الساعة 6:07 مساء، ما يعني استحالة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المعظم، وعليه يكون الأربعاء 22 مارس هو المتمم لشهر شعبان، ويكون شهر رمضان يوم 23 مارس . 

 وحسب الحسابات الفلكية من المحتمل يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ، وبالتالي توافق بداية شهر رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس المقبل.

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وائل لطفي

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