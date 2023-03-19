أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، تلك الأيام التي ينتظرها الأمة الإسلامية كافة، متلهفين لعاداته وعباداته، فيتقرب الجميع من الله خلال ذلك الشهر من خلال الصوم والصلاة وتأدية كافة العبادات.

وهناك من يحرص على إقتناء الأدعية المختلفة كونه شهر تحقيق الأمنيات والدعاوي، وذلك ما جعل دعاء دخول رمضان يظهر في الأعلى بحثًا بمحرك "جوجل" الشهير، وعليه تقدم "الدستور" لكم أبرز أدعية دخول شهر رمضان الكريم:

أفضل الأدعية قبل دخول رمضان 2023

-( اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي وحسنه، وعند الدارمي بلفظ: ( اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ ).

-اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم بلغنا رمضان ، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم ، اشتقنا يا رمضان اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات ،و تسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله.

دعاء دخول رمضان 1444

-اللهم اهدنا في رمضان فيمن هديت وعافنا فيه فيمن عافيت، وتولنا فيه فيمن توليت، وبارك لنا في رمضان فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما أعطيت.

-اللهم بلغنا رمضان وأرزقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون.

اقرأ أيضا: