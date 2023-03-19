مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على قنوات ON

مسلسلات رمضان 2023 على قنوات ON.. يتساءل الكثير من المصريين عن قائمة مسلسلات رمضان على قناة ON Drama والتي تحصد مشاهدات عالية في رمضان بسبب عرضها لكثير من المسلسلات لكبار النجوم.

وتقدم قناة ON Drama هذا العام محتوى درامي متنوع ما بين مسلسلات اجتماعية ودرامية وكوميدية، حتى تستطيع إرضاء كل الأذواق من المشاهدين، وكي تتزين الخريطة الرمضانية الخاصة بها بكل ألوان الدراما.

وتقدم "الدستور" مسلسلات رمضان 2023 على قنوات ON.

مسلسلات رمضان 2023 على قنوات ON

الكبير أوي 7

يُعرض مسلسل "الكبير أوي" والذي يعد أحد أعمال الدراما الكوميدية الضخمة من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قناة ON Drama خلال شهر رمضان 2023، وهو العمل الكوميدي الوحيد الذي تعرضه القناة فضلًا عن عرضه في منصة "واتش إت".

الكبير أوي 7 هو بطولة الفنان أحمد مكي ومعه رحمة أحمد الفنانة الصاعدة التي حققت نجاح ضخم خلال الجزء السادس من المسلسل، وكذلك النجوم: " محمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا".

مسلسل الكبير أوي 7 من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ضرب نار

وأيضًا مسلسل ضرب نار الذي يعرض على قناة ON Drama وأيضًا قناة أون الفضائية خلال شهر رمضان 2023، وبطلته النجمة ياسمين عبدالعزيز بجانب الفنان أحمد العوضي.

ويشارك في المسلسل باقة من ألمع النجوم منهم الفنان ماجد المصري، والندجمة سهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز.

ومسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

علاقة مشروعة

ويعود الفنان ياسر جلال للدراما من جديد عبر شاشة ON Drama من خلال مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

ويشارك ياسر جلال في المسلسل الفنانة مي عمر إلى جانب مشاركة من النجوم: طداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال"، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الجديدة.

سره الباتع

وآخر مسلسلات قناة ON Drama هو مسلسل سره الباتع، والذي يسير على نهج الدراما ذات العدد الضخم من الفنانين إذ يضم ما يقرب من 70 نجما ونجمة منهم: "حسين فهمي، شمس الكويتية، حنان مطاوع، أحمد فهمي، السوري نضال نجم، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، هالة صدقي".

إلى جانب الفنانة التونسية رانيا التومي، وتعود الموسيقى التصويرية للعمل للموسيقار راجح داوود، ويعد العمل أيضًا أحد إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.