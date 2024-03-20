الصحة تقدم عددًا من النصائح لسحور صحى خلال شهر رمضان

قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح لسحور صحي خلال شهر رمضان، وذلك فى إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الابتعاد عن تناول عدد من الأطعمة في وجبة السحور لتجنب الشعور بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام، والتى تشمل؛ الأطعمة المقلية، الحلويات، والمخللات، والمكسرات.

كما نصحت الوزارة بتناول الكثير من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور حفاظًا على صحتك (٨ أكواب على الأقل)، والابتعاد عن شرب القهوة والشاي في وجبة السحور، لتجنب الشعور بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.

تناول السحور الخفيف

وأفادت الوزارة بضرورة تناول السحور الخفيف كل يوم ويجب أن تتضمن هذه الوجبات؛ خضروات، كربوهيدرات مثل الخبز، وبروتين مثل منتجات الألبان أو البيض.

فى سياق متصل، نصحت الوزارة بضرورة التحرك قدر الإمكان في رمضان وممارسة الرياضة بانتظام حفاظًا على صحة جسمك، بالإضافة إلى أنه بعد الإفطار يمكنك تناول الفاكهة للتحلية بدلًا من تناول الحلويات المضرة.

