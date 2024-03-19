رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية يكرم التمريض المتميز (صور)

شاركت د. كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عضو مجلس الشيوخ، فى الفعالية التى نظمتها المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتكريم التمريض المتميز علي مستوي مستشفيات المؤسسه العلاجية، واختيار شخصية متميزة من كل مستشفي، بحضور د. أحمد فرغلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد سمير مدير عام المؤسسة، وسماح محمود مدير إدارة التمريض بالمؤسسة.

أشارت نقيب التمريض إلى أن الفعالية تطرقت إلى أهمية دور التمريض داخل المنظومة الصحية، كما تم تعريف المكرمات بدعم القيادة السياسية لمهنة التمريض منذ كورونا وحتى الآن.

وأشاد د. أحمد فرغلي بالدور الفعال والأساسي لأفراد هيئة التمريض وكيفية الاستثمار في التمريض لرفع مستوي القطاع الصحي بمصر، كما تطرق إلى آلية استقبال مستشفيات المؤسسة العلاجية كمراكز تدريب لتدريب طلبة كليات التمريض علي مستوي الجمهورية.

التخصصات الحرجة

وأوضح أن المؤسسة تضم الكثير من المراكز المتميزة فى التخصصات الحرجة وعلى رأسها جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب والرعايات المركزة، مؤكدًا أن من أهم سبل نجاح هذه الاماكن هو التمريض المتميز.

أما عن أسماء المكرمات فجائت أسماؤهن كالتالى؛ نجية محمود شحاتة رئيس التمريض بمستشفى هليوبوليس، شادية عبدالله أحمد رئيس الرمد بمستشفى مبرة المعادي، كاميليا عوض عبد الفتاح رئيس استقبال بمستشفى مبرة مصر القديمة رضا محمد علي رئيس الرعاية بمستشفى الاصلاح الإسلامى، أمينة رزق جمعة رئيس الرعاية بالمستشفى القبطى، هبة مصطفى سعيد رئيس الرعاية بمستشفى هليوبوليس.

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز

جانب من تكريم التمريض المتميز