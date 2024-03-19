الثلاثاء 19 مارس 2024
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مصر

خطوات الاستعلام حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي

الإسكان الإجتماعى
الإسكان الإجتماعى

 الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي، يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مسكن ملائم بالتقسيط على مدة طويلة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والتى تتمثل فى..

  • يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية المصرية.
  • يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 عامًا.
  • يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 50 عامًا.
  • يجب عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.
  • يجب أن يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
  • يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

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الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعى يجب اتباع الخطوات التالية…
- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط التالي من هنا.

- اختيار أيقونة مشروع الإسكان.

- إدخال رقم المشروع المقدم للحصول على الوحدة السكنية.

- إدخال بيانات المتقدم المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط "استعلام".

- ستظهر شاشة توضح حالة الطلب، وسبب الرفض إن وجد.

الأرقام الساخنة للاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 

يمكن الاستفسار عن شقق الإسكان الإجتماعى أيضًا هاتفيًا عن طريق الخطوات الأتية..
- الاتصال بالرقم 1188 من أي هاتف محمول.

- الاتصال بالرقم 5777 من أي هاتف محمول.

- الاتصال بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

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صندوق التمويل العقاري

يوفر صندوق التمويل العقاري، آلاف الوحدات السكنية الجديدة بمساحات مختلفة منها 90 متر وكاملة التشطيبات بالتقسيط على مدد طويلة، وذلك لجميع المتقدمين للحصول على شقة، وفي إطار خطة الحكومة لتوفير مساكن لجميع المواطنين من محدوى الدخل في المدن الجديدة منها 6 أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة.

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