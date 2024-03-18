الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة تطلق فعاليات البرنامج التدريبي "مجتمع صحي آمن رقميًا"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مجتمع صحي آمن رقميًا"، للعاملين بالوزارة، مساء الأحد، وبالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات  MCS.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يستهدف تعزيز مفاهيم "الوقاية الرقمية" لدى العاملين بالوزارة، ورفع التوعية بالتهديدات والمخاطر الأمنية، بما يساهم في تفادي الهجمات السيبرانية للحد من الخسائر المالية والمعلوماتية والأمنية، في إطار مجهودات الدولة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي.

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واستعرض الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو التحول الرقمي ومحاور العمل الأساسية والتي تشمل تكوين كوادر جديدة، مجموعات عمل، وتهيئة مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة ميكنة وحدات الرعاية الأساسية وتنفيذها.

ميكنة المستشفيات

وتابع "عبدالعليم" أن محاور العمل تشمل أيضًا دراسة ميكنة المستشفيات وتنفيذها، وتوفير المعرفة لمتخذ القرار وإنشاء قنوات تتيح المعلومات معتمدة على قواعد بيانات يتم الإدخال بها لحظيا وتتضمن (إنشاء مراكز دعم واتخاذ القرار، مركز قيادة والسيطرة وغرفة إدارة الأزمات)، وتعظيم الاستفادة من حميع البيانات المتاحة، وتطوير قواعد البيانات، فضلًا عن دراسة إنشاء ملف طبي موحد للمواطن المصري مستفيدا من كل ملفات التطبيقات الحالية، وكذلك إنشاء مجموعة من التطبيقات لخدمة قطاعات الوزارة.

ومن جانبه، قال المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة (MCS)، إن البرنامج يستهدف خلق مميزات تنافسية إضافية لقطاع الصحة بإعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية والرئيسية في مسيرة التنمية المصرية من خلال رفع الوعي وتأهيل 1000 موظف من غير المتخصصين بوزارة الصحة والسكان على أدوات الإستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة والتواصل الرقمي، والتركيز على التعريف بالتشريعات والقوانين المنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي، بالإضافة إلى أدوات تأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات، وكذلك الطرق المثلى لحماية المعلومات الشخصية والمهنية.

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وتابع "شبكة"، أنه من المقرر أن يتضمن البرنامج  تنظيم عدد من الجلسات التعريفية والتثقيفية لكافة قيادات مؤسسات وهيئات منظومة الصحة المصرية، كما يدور المحور الثالث حول  برنامج متكامل لتدريب وتطوير المتخصصين في أقسام تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وذلك للوقوف على أحدث المستجدات العالمية والتعرف على الإتجاهات الحديثة في الصناعة والممارسات الأفضل للوقاية من المخاطر الرقمية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

الأمن السيبراني

وأكد الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، أهمية التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني، موضحًا أن ٩٠٪؜ من مشكلاتنا تقع بسبب أخطاء مستخدمين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لا يمكن أن يكون كافيًا ويلبي أهداف العمل دون وعي العاملين بالأمن السيبراني.

حضر فعاليات إطلاق البرنامج عدد من قيادات الوزارة وممثلي الإدارات العامة والمركزية بالوزارة، وعدد من رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

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الصحة البرنامج التدريبي مجتمع صحي آمن رقمي ا الشرق الأوسط تكنولوجيا المعلومات

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