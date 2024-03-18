الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

الآن.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تحرص الدولة المصرية على توفير أفضل الخدمات لذوى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال كارت الخدمات المتكاملة، ويُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024
 

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام".

2. من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.
افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة


3. من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
4. من خلال التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي:

يمكنك التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في مدينتك.
احضر معك صورة من بطاقة الرقم القومي.
اطلب من موظف الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون مقيمًا في مصر.
أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
أن لا يكون له أي دخل ثابت.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

وأشارت الوزارة الى أنه يوجد العديد من المميزات لكارت الخدمات المتكاملة وهى:-

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
  • الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.
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