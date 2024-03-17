كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة عبر محرك البحث جوجل عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للحصول عليه، حيث وفرت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الكارت للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية،و لذوي الهمم لمساعدتهم في الحصول على الخدمات بطريقة سهلة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وجاءت طرق للاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخاص في بطاقة الخدمات المتكاملة

ووفق ما قامت به وزارة الصحة لجمع المواطنين بتحديد الراغبين بالاستعلام عن الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يقوم المتقدم بإدخال الاستعلام عن الكشف الطبي بكارت الخدمات المتكاملة بالموقع الخاص في المجالس الطبية المتخصصة .

الخطوة الثانية: سيتم اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: ثم القيام بالضغط المتقدم على الرابط الخاص في الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة و بطاقة الخدمات المتكاملة .

الخطوة الرابعة: يختار المُتقدم (كلمة استعلام) وبعدها سيدخل الرقم القومي الخاص به والمكون من حوالي 14 رقم.

الخطوة الخامسة: سيتم الضغط على كلمة بحث، وحينها سيظهر موعد الكشف الطبي للحصول على “الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة”.

واعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة

الاعاقات التى شملها المنشور الوزارى هي:

بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد

القزامة

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة:

1. التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم

2.خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب