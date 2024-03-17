وزير الإسكان: حملات غلق وتشميع للأنشطة المخالفة وإزالة مخالفات بناء بـ8مدن جديدة

شنت أجهزة مدن العبور، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، والفشن الجديدة، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، و15 مايو، و6 أكتوبر، بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات على الأنشطة المخالفة، بهدف إزالة مخالفات البناء في مهدها، والتعدي على مرفق المياه، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع الظواهر العشوائية.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن مسئولى أجهزة المدن الجديدة، قاموا بتكثيف الحملات اليومية والمرور الدورى على مدار الساعة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددين على أنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات.

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم تشكيل عدة حملات مكثفة على مدار الأسبوع، تحت إشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة لجنة الإزالات والغلق والسحب، وشرطتي التعمير والمرافق.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملات أسفرت عن: رصد مخالفة بالقطعة رقم 12 بلوك ٢٩٠٠٠ منطقة التبة ىالحى الأول، للشروع في بناء مخالف بالروف وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية للمباني المخالفة، ومخالفة بالقطعة رقم 204 محلية 2 بالحى الثانى، لاستغلال وحدة بالدور الأرضى مكتب إداري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على عداد الكهرباء.

وأضاف رئيس جهاز العبور، أنه تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 35 محلية 2 بالحى الثانى لاستغلال وحدة بالدور الأرضى مكتب إداري، وتم اتخاذ اللازم والتحفظ على عداد الكهرباء، ومخالفة بالقطعة رقم 104 محلية 33 بالحى الثانى لاستغلا ل بدروم ورشة تصنيع ملابس، وتم اتخاذ اللازم والتحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة، ورصد وإزالة مخالفة بالقطعة رقم 211 محلية 5 بالحى الأول، لاستغلال وحدة بالدور الأرضى ورشة تصنيع ملابس، وتم التحفظ على المعدات المضبوطة وعداد الكهرباء، ورصد مخالفات ببدرومين واستغلالهما فى غرض غير المخصص له قطعة ٤ بلوك ١٨٠٠١ مخزن أقمشة، ومخالفة بالقطعة ٨ بلوك ١٨٠٣٤ لإنشاء مخزن مواد بناء.

اتخاذ جميع الاجراءات القانونية

وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر: إن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم٥٧٧ بالمجاورة الثالثة بالحى الأول، مضيفا أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة وإيداعها بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وفي القاهرة الجديدة، تم رصد أعمال بناء روف مخالف قطعة رقم ١١ حرف أ. جاردينيا ٣، وأكد رئيس الجهاز المهندس عبدالرءوف الغيطى أنه تم إيقاف البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية، والتحفظ علي أدوات ومواد البناء، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتم التأكيد علي النوباتجية بالمتابعة علي مدار الساعة.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم استمرار أعمال المتابعة والرصد لأى تعديات على مرفق مياه الشرب بالمدينة، حيث قامت لجنة الخلسة بشن حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية بالمجاورات (٢٩.٢٨.٢٧) بالحى الخامس.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن فصل 24 وصلة مياه غير قانونية " خلسة "، وضبط 5 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عدادات، وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز، وتم تحرير محاضر فورية، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقًا للوائح والإجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

وفي العاشر من رمضان، تم تنفيذ 175 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورات ٣٣.٣٢.٣١.٢٩.٢٧ بالحى الرابع، وأشار المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز، إلى أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية والمجاورة الثامنة بالحى الأول بالمدينة.

وفي مدينة الفشن الجديدة، قاد المهندس وليد عبد الرحمن، رئيس الجهاز، حملة إزالات بالمدينة شملت مبنى كافيتريا على مساحة ٢٥٠٠متر، ومزرعة دواجن بمساحة ١٤٨٠٠ مترا بارتفاع 6 أدوار مقامة على أملاك الدولة، وذلك بحضور المهندس أكرم البدرى، نائب رئيس الجهاز، والعقيد عبد الكريم خليل، رئيس شرطة التعمير لمدينتى الفيوم، والفشن الجديدة، وأعضاء لجنة الإزالات والتعديات بالمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، أنه تم تنفيذ قرارات خاصة ببعض القطع المخالفة لشروط التعاقد بمناطق الإسكان العائلى بالمرحلة الرابعة بالمدينة وذلك تحت إشراف المهندس محمد الكردانى، والمحاسبة مها عبدالوهاب، نائبى رئيس الجهاز، والعقيد شريف السباعى، رئيس شرطة التعمير بالمدينة

وأوضح المهندس مصطفى سعيد، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع للقطعة رقم 341 بمنطقة الإسكان العائلى، وقرار غلق وتشميع بالقطعة رقم 340، وغلق وتشميع بالقطعة رقم 245، وقرار غلق وتشميع بالوحدة 1 ق، لمخالفة تغيير النشاط.

وأفاد بأن الحملة قامت أيضا بإزالة مخالفة بناء زيادة فى مسطح غرفة السطح بالقطعة رقم 312 بناء بالحي الرابع.

واستكمل جهاز مدينة العلمين، تنفيذ قرارات إزالة التعديات تحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارتي الأمن والتنمية بالجهاز.