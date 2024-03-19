الثلاثاء 19 مارس 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وشروط اسنخراجها للمعاقين

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

  • أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون مقيمًا في مصر.
  • أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
  • أن لا يكون له أي دخل ثابت.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

 الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى الاستفسار عنه عبر موقعها الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية.

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا، ثم اضغط على "بحث".

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التى وفرتها الدولة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، منها…

الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

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بـ4 طرق.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير العلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

الحصول على الخدمات الترفيهية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الترفيهية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير فرص المشاركة في الرحلات الترفيهية، وتوفير فرص مشاهدة المباريات الرياضية، وتوفير فرص حضور الحفلات الموسيقية.

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