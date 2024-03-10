الأحد 10 مارس 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

جريدة الدستور

يبحث الكثير من متحدي الإعاقة حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وكل مايخص استلام الكارت الجديد للمشتركين الجدد ومواعيد الفحص الطبي المقررة، يرصدها “الدستور” في النقاط التالية: 

 الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

  • قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
  • اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "استعلام".

2. من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

  • قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.
  • افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

3. من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.
  • اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
  • اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.

4. من خلال التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي:

  • يمكنك التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في مدينتك.
  • احضر معك صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • اطلب من موظف الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكنك الاستعلام عن الكشف الطبي بكارت الخدمات المتكاملة من خلال:

1. موقع وزارة الصحة والسكان:

  • قم بزيارة موقع وزارة الصحة والسكان [من هنا].
  • اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
  • اختر "الاستعلام عن الكشف الطبي".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "استعلام".

2. من خلال تطبيق "صحة مصر" على الهاتف المحمول:

  • قم بتحميل تطبيق "صحة مصر" من متجر التطبيقات.
  • افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "الاستعلام عن الكشف الطبي".

3. من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان:

  • قم بالاتصال بالرقم 15335 من أي هاتف محمول أو أرضي.
  • اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
  • اختر "الاستعلام عن الكشف الطبي".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.

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