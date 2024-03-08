الجمعة 08 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة الصحة.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة الصحة.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موقع وزارة الصحة.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة والرابط

اتاحت وزارة الصحة إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول علي رابط موقع وزارة الصحة والسكان.. السجل القومي للإعاقة من خلال الضغط على هذا الرابط

http://pod.mohp.gov.eg/

تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي.

تسجيل البيانات المطلوبة وهي: (الاسم رباعي، رقم البطاقة الشخصية، تاريخ الميلاد، النوع، محافظة الميلاد، الوظيفة، العنوان، رقم الهاتف المحمول، تحديد نوع الإعاقة).

رابط حجز كشف طبي المعاقين 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات لحجز كشف طبي للمعاقين إلكترونيا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx

الضغط على الزر الخاص باختيار قسم أخبارنا.

الضغط على رابط “الموقع الإلكتروني للكشف الطبى للحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة".

اختيار "حجز موعد الكشف الطبي".

تسجيل "بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة" 

الضغط على حفظ البيانات.

ستصل للمستعلم أو صاحب الطلب  رسالة بالموعد ومكان الكشف عبر الهاتف المسجل.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لحامليه العديد من المزايا متمثلة في الآتي:

- الجمع بين معاشين.

- تخفيضات على المواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات العامة والخاصة.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- إعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.

- توفير فرص للحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- أحقية الحصول على وظيفة مناسبة

- أحقية الحصول على تعليم مناسب

-أحقية الحصول على الإعانات المادية 

- الإعفاء من المصروفات المدرسية.

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موقع وزارة الصحة بطاقة الخدمات المتكاملة مغربية

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