الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تنصح بضرورة تجنب تناول الحلويات الزائدة فى شهر رمضان

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

نصحت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بضرورة تجنب تناول الحلويات الزائدة للحفاظ على صحة الأسنان في شهر رمضان، تزامنًا مع اليوم العالمى للأسنان الذي يوافق 20 مارس.

ودعت هيئة الرعاية الصحية في اليوم العالمي للأسنان على ضرورة التشارك في تعزيز صحة الفم والأسنان، من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعية بأهمية صحة الفم وتأثيرها على الصحة العامة، وزيادة الوعي حول التغذية الصحية وضرورة الفحص الدوري للأسنان.

الرعاية الصحية تتقدم رسميًا للحصول على الاعتماد الدولى لتطبيق الرقمنة وتكنولوجيا الرعاية الصحية المتكاملة

فى سياق متصل، تستمر الهيئة العامة للرعاية الصحية في مهمتها نحو تحقيق مجتمع أكثر صحة وعافية، من خلال إطلاق حملة طبية طوالا شهر رمضان المبارك، تحت شعار رمضان بصحة لكل العيلة.

تعزيز الرعاية الصحية الشاملة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الرعاية الصحية الشاملة، من خلال توفير زيارات منزلية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة، توصيل الأدوية إلى أبواب منازلهم، ونشر الوعي الصحي الضروري للحفاظ على حياة صحية، من خلال توزيع مواد توعوية وإرشادية، وتقديم هدايا رمزية لهم.

كما أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية عن رفع العدد المستهدف من مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، التي اطلقتها الهيئة مع بداية شهر رمضان المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست إلى 300.000 مواطن.

txt

اختيار "الرعاية الصحية" كأول نظام صحى إلكترونى متصل رقميًا بكافة مستوياته فى شمال إفريقيا

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بوضع خريطة لتدفق الأدوية لتغطية كافة المواطنين المستهدفين من المبادرة بما يضمن حصول كافة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات من أصحاب الأمراض المزمنة سواء مرضى الضغط أو السكري أو السكري والضغط معًا على أدويتهم التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

وأكد أن الاستغلال الأمثل لتفعيل الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والاخصائيين بمراكز ووحدات طب الأسرة، سيضمن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستهدفين من الحملة وتلبية احتياجاتهم الصحية ويضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة والمتميزة للمنتفعين على أكبر نطاق، وهو ما يسهم في النهاية للوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين، كون رضاء المواطن على رأس أولويات الهيئة.

الرعاية الصحية صحة الفم والأسنان الحلويات الصحة العامة التغذية الصحية الفحص الدوري للأسنان

مواد متعلقة

إجراء الفحص الطبى لـ1.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

الأطباء تدين استهداف وحصار الاحتلال الإسرائيلى لمجمع الشفاء الطبى

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

الرعاية الصحية تعلن رفع المستهدف من مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» إلى 300.000 مواطن

عبلة الألفى: توفير غرف المشورة الصحية بجميع وحدات الرعاية الأولية لرفع الوعى الأسرى

"العلوم الصحية" تجتمع مع رئيس "صحة البرلمان" لمناقشة تعديلات القانون 14

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية يكرم التمريض المتميز (صور)

الأطباء تنعى الطبيب الفلسطينى محمد شبير شهيد العدوان الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة