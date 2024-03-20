الرعاية الصحية تنصح بضرورة تجنب تناول الحلويات الزائدة فى شهر رمضان

نصحت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بضرورة تجنب تناول الحلويات الزائدة للحفاظ على صحة الأسنان في شهر رمضان، تزامنًا مع اليوم العالمى للأسنان الذي يوافق 20 مارس.

ودعت هيئة الرعاية الصحية في اليوم العالمي للأسنان على ضرورة التشارك في تعزيز صحة الفم والأسنان، من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعية بأهمية صحة الفم وتأثيرها على الصحة العامة، وزيادة الوعي حول التغذية الصحية وضرورة الفحص الدوري للأسنان.

فى سياق متصل، تستمر الهيئة العامة للرعاية الصحية في مهمتها نحو تحقيق مجتمع أكثر صحة وعافية، من خلال إطلاق حملة طبية طوالا شهر رمضان المبارك، تحت شعار رمضان بصحة لكل العيلة.

تعزيز الرعاية الصحية الشاملة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الرعاية الصحية الشاملة، من خلال توفير زيارات منزلية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة، توصيل الأدوية إلى أبواب منازلهم، ونشر الوعي الصحي الضروري للحفاظ على حياة صحية، من خلال توزيع مواد توعوية وإرشادية، وتقديم هدايا رمزية لهم.

كما أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية عن رفع العدد المستهدف من مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، التي اطلقتها الهيئة مع بداية شهر رمضان المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست إلى 300.000 مواطن.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بوضع خريطة لتدفق الأدوية لتغطية كافة المواطنين المستهدفين من المبادرة بما يضمن حصول كافة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات من أصحاب الأمراض المزمنة سواء مرضى الضغط أو السكري أو السكري والضغط معًا على أدويتهم التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

وأكد أن الاستغلال الأمثل لتفعيل الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والاخصائيين بمراكز ووحدات طب الأسرة، سيضمن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستهدفين من الحملة وتلبية احتياجاتهم الصحية ويضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة والمتميزة للمنتفعين على أكبر نطاق، وهو ما يسهم في النهاية للوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين، كون رضاء المواطن على رأس أولويات الهيئة.