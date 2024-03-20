الأربعاء 20 مارس 2024
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مصر

عبلة الألفى: توفير غرف المشورة الصحية بجميع وحدات الرعاية الأولية لرفع الوعى الأسرى

الدكتورة عبلة الألفى
الدكتورة عبلة الألفى

قالت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرة تهدف إلى تقديم المشورة الأسرية المتكاملة لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية.

وأشارت "الألفي" في تصريحات، لـ"الدستور"، إلى أن المبادرة تقوم بتدريب مقدمي المشورة الأسرية من فئات العاملين في وزارة الصحة أو خارجها، موضحة أنه تم اختيار فئات "الصيادلة- أطباء الأسنان- أطباء العلاج الطبيعي- فرق التثقيف الصحي- والمدرجين بالخدمة الاجتماعية"، لكي يكون لدى المبادرة عدد وفير من مقدمي المشورة الأسرية، والذين سيقدمون الخدمة في غرف المشورة الصحية التي وجهت وزارة الصحة بتوفيرها في كل وحدات ومراكز الرعاية الأولية ضمن المبادرة.

رفع الوعى الأسرى

وأفادت المشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية، بأنه يقوم مقدمو المشورة الأسرية برفع الوعي الأسري وفقًا لجدول زمني على مدي سنتين، من خلال تقديم الرسالة السكانية المبتكرة والحقوقية لتنمية الأسرة المصرية، فالمبادرة تساعد السيدات في اتخاذ قرار الإنجاب فى الوقت المناسب؛ بشرط أن يكون القرار مبنيًا على دليل ودراسة وعلى دراية بكل حقوق الطفل.

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وقالت الألفى، إن مقدمي المشورة الأسرية يدعمون برنامج الحفاظ على صحة الأسرة وتماسكها ووعيها؛ بداية من مشورة ما قبل الزواج حتى نهاية العام الثانى من عمر الطفل، وذلك إلى جانب رفع الوعي التربوي لمساعدة الأم على كيفية تربية الأطفال والحفاظ عليهم، خاصة في فترة الألف يوم الذهبية.

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يذكر أن المبادرة تستهدف أول وأهم 1000 يوم من حياة الإنسان، حيث إنها المسئولة عن تكوين 85% من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية، وتشمل الألف يوم الذهبية فترة الحمل 270 يومًا، بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة التي هي 730 يومًا، وذلك من خلال رفع الوعي الصحي.

الالف يوم الذهبية المشورة الأسرية الخصائص السكانية المشورة الصحية مراكز الرعاية الأولية

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