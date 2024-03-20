الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة عن طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، والمميزات التى يوفرها كارت الخدمات المتكاملة لهذه الفئات.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

 الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي أتاحته وزارة التضامن الاجتماعى من خلال اتباع الخطوات التالية..

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة

مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024 للحصول على كافة الخدمات التي يكفلها لهم القانون المصري وهم كما يلي:-

▪︎ الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

▪︎ الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

  • الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.
  • الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.
  • الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.
  • الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.
  • الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.
txt

بـ4 طرق.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات وهى..

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
  • الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.
كارت الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة الكشف الطبي للمعاقين التضامن الاجتماعي الإعاقة الشديدة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

عبلة الألفى: توفير غرف المشورة الصحية بجميع وحدات الرعاية الأولية لرفع الوعى الأسرى

"العلوم الصحية" تجتمع مع رئيس "صحة البرلمان" لمناقشة تعديلات القانون 14

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية يكرم التمريض المتميز (صور)

الأطباء تنعى الطبيب الفلسطينى محمد شبير شهيد العدوان الإسرائيلى على غزة

رئيس هيئة الدواء يلتقى أعضاء نقابة صيادلة مصر لبحث سبل التعاون المشترك

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل منح معهد فرنسى حق استغلال "هرمل"

"العلوم الصحية" تخاطب مجلس النواب و"الصحة" بشأن تعديلات قانون المهن الطبية

خطوات الاستعلام حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي

الأكثر قراءة

ذعر في القصر الملكي بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

"حذاء" كشف المتهم.. أمن المنوفية يحل لغز شنق مدرسة وسرقة منزلها

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. "بوش" العالمية تُنفذ مشروعًا عملاقًا فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة