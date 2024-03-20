رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

يبحث الكثير من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة عن طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، والمميزات التى يوفرها كارت الخدمات المتكاملة لهذه الفئات.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي أتاحته وزارة التضامن الاجتماعى من خلال اتباع الخطوات التالية..

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024 للحصول على كافة الخدمات التي يكفلها لهم القانون المصري وهم كما يلي:-

▪︎ الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

▪︎ الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.

الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.

الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.

الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.

الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات وهى..