الأربعاء 20 مارس 2024
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مصر

إجراء الفحص الطبى لـ1.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء الفحص الطبي لمليون و539 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

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وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و390 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوهًا بضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

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مبادرات الصحة العامة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

الصحة 100 مليون صحة الفحص الطبي فحص المقبلين على الزواج مبادرة رئيس الجمهورية شهادة صحية

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