الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن رفع المستهدف من مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» إلى 300.000 مواطن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن رفع العدد المستهدف من مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، التي اطلقتها الهيئة مع بداية شهر رمضان المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست إلى 300.000 مواطن.

جاء ذلك خلال ترأسه الغرفة المركزية لمتابعة وتقييم فعاليات «مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة»، التي انعقدت اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ناقشت ماتم إنجازه خلال 10أيام من إطلاق المبادرة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان)، ومتابعة مؤشرات الآداء، كما تناولت وضع آليات لتنفيذ مستهدفات الفترة المقبلة من المبادرة وفقًا للمستهدفات الجديدة.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بوضع خريطة لتدفق الأدوية لتغطية كافة المواطنين المستهدفين من المبادرة بما يضمن حصول كافة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات من أصحاب الأمراض المزمنة سواء مرضى الضغط أو السكري أو السكري والضغط معًا على أدويتهم التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

تفعيل الاستشارت الطبية

وأكد أن الاستغلال الأمثل لتفعيل الاستشارت الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والاخصائيين بمراكز ووحدات طب الأسرة، سيضمن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستهدفين من الحملة وتلبية احتياجاتهم الصحية ويضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة والمتميزة للمنتفعين على أكبر نطاق، وهو مل يشهم في النهاية للوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتقعين، كون رضاء المواطن على رأس أولويات الهيئة.

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وأعلن رئيس الهيئة عن نجاح مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) في الوصول ل 40.000 مواطن منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، سواء من خلال الفحص الشامل أو الزيارة المنزلية أو تسليم الأدوية لهم بمنازلهم،فضلًا عن تقديم التوعية والتثقيف لهم ولذويهم عن الإرشادات الصحية السليمة للتعامل مع الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية من الإصابة بها أو الحد من مضاعفاتها.

العيادات المتنقلة

هذا، ودعا الدكتور أحمد السبكي المواطنين للاستفادة بخدمات المبادرة وزيارة العيادات المتنقلة خلال شهر رمضان للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا استمرار هيئة الرعاية الصحية في تقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة، والسعي لتحسين مؤشرات الرعاية الصحية بمحافظات التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار التوعية بأهمية الفحص الطبي الشامل وبخدمات مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» عبر نشر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة وإعلانات الطرق واللافتات في الطرق الرئيسية والأماكن الاكثر ارتيادًا من المواطنين بالمحافظات الست، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من خدماتها خلال الشهر الفضيل.

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فيما ثمن رئيس الهيئة الجهود الجادة والدؤوبة للفرق الطبية الذين يساهمون بجهودهم في إنجاح هذه المبادرة، مشددًا على تسجيل نتائج المبادرة الكترونيًا أول بأول، بما يضمن الوصول لمؤشرات صحية سليمة مبنية على نتائج واقعية، موجهًا الشكر لكل من يساهم بجهده للوصول إلى تحقيق هذه النتائج المُرضية، مؤكدًا استمرار الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن ذلك يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في توسيع نطاق المبادرات الصحية المبتكرة وهو ما يضمن تعزيز الصحة العامة للأفراد والمجتمع، وبما يعزز الوعي بنمط الحياة الصحي السليم الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين.

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