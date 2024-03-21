مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك.. ملخص الحلقة 11

لفت مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك العديد من الأنظار لما يتحدث عنه من قضية مهمة حول تعرض شخصية صبا مبارك للقهر من زوجها النرجسي حتي قامت بقتله في نهاية الحلقة.

مسلسل لحظة غضب تفاصيل احداث الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب مفاجأة قلبت موازين الأحداث، حيث ظهر للمرة الأولي زوج نادين فرج والذي ادعت نادين أنها قتلته بالسم في الحلقات الاولي من المسلسل.

وظهر رمزى - أحمد عبد الله محمود زوج نيرة - ناردين فرج الذى ادعت أنها قتلته بوضع السم له في الطعام، وينتظر المشاهدين معرفة حقيقة ظهوره وما السبب ما وراء ظهوره.

في الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب تفكر صبا مبارك في التخلص من علي قاسم لأنه يقوم بابتزازها بسبب الفيديو الذي قام بتصويره لها أثناء قتل زوجها.

وقد اقترحت عليها صديقتها نادين فرج هذا الاقتراح للتخلص منه وقتله مثل ما قتلت زوجها ولكنها رفضت هذا الاقتراح منها، وقالت إنها بمجرد أن تقوم بانتهاء العمل معه سوف يتركها في حالها.

مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 12

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

مسلسل لحظة غضب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الحادية عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

ابطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.