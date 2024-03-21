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فن

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

لحظة غضب
لحظة غضب

يبحث عشاق النجمة صبا مبارك ومتابعين أحداث مسلسل لحظة غضب، عن موعد إعادة مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" الحلقة 11، خاصة بعد أن تصاعدت الأحداث في آخر حلقتين.

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مسلسل لحظة غضب مواعيد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل لحظة غضب تفاصيل احداث الحلقة 11

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لحظة غضب مفاجأة قلبت موازين الأحداث، حيث ظهر للمرة الأولي زوج نادين فرج والذي ادعت نادين أنها قتلته بالسم في الحلقات الاولي من المسلسل. 

وظهر رمزى - أحمد عبد الله محمود زوج نيرة - ناردين فرج الذى ادعت أنها قتلته بوضع السم له في الطعام، وينتظر المشاهدين معرفة حقيقة ظهوره وما السبب ما وراء ظهوره.

مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 12

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

مسلسل لحظة غضب قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الحادية عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

ابطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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