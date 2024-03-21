الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسل لحظة غضب.. محمد العارف وجه شبابى جديد ينشر صور من الكواليس ويحير الجمهور

أبطال مسلسل لحظة
أبطال مسلسل لحظة غضب

نشر الممثل الشاب محمد العارف والذي يقوم بدور الدكتور صاحب الصيدلية أمام منزل شريف في مسلسل لحظة غضب صورة له مع محمد شاهين من كواليس مسلسل لحظة غضب وهو مسلسل من ١٥ حلقة ويتم عرضه في أول ١٥ يوم من رمضان.

 

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ونشر منشور محير للجمهور حيث قال لهم: هل الدكتور هيتراجع عن رأيه ويفتح كاميرات الصيدلية لشقيق شريف ولا لا ؟! 

 

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك حول يمني الزوجة المسالمة التي تعيش مع زوج نرجسي ويقوم بقهرها طوال الوقت والتقليل منها ومن شخصيتها ويتنمر عليها حتي تقوم في النهاية بقتله والعمل علي إخفاء جثته في النيل وتظل تبحث عنه مع الشرطة ومع أسرته وتخفي أنها الجاني لهذه الواقعة.

 

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة ١١

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة ١١ من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

 

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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