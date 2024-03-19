النيابة تحقق فى حريق لوكيشن مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر"

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في حريق لوكيشن مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر"، بطولة الفنان ياسر جلال.

وقررت النيابة استدعاء فريق العمل ممن حضروا المشهد التمثيلي الذي تسبب في الحريق لسماع أقوالهم وشهاداتهم حول الحادث.

وكشف مصدر مسئول عن سبب الحريق في موقع تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف أنه تبين أن الحريق نشب نتيجة قيام عمال الموقع بإشعال موقد "يحتوي على بعض الأخشاب" وتزويده بكمية من سائل "التنر" السريع الاشتعال لاستخدامه في أحد المشاهد بالمسلسل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة.