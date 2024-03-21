الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

خالد الصاوى يكشف لـ"الدستور" سر زيادة وزنه فى مسلسل صدفة

خالد الصاوي
خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي، سر زيادة الوزن الكبيرة التي ظهر عليها خلال مسلسل صدفة، الذي يعرض حاليًا عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  ضمن سباق دراما رمضان 2024.


وتابع "الصاوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أحب أطمئن جمهوري بأنني بخير، والسبب وراء زيادة وزني هو الإصابة التي حدثت ليَّ منذ فترة طويلة، وذلك أثناء تصوير فيلم القاهرة مكة بطولة الزميلة العزيزة مني ذكي، وكان من المفترض أن أجري عملية حقن غضروف، إلا أنه لظروف التصوير تم تأجيلها، وهذا ما دفعني لأتناول الكورتيزون، هو السبب في إني أكون منفوخ".

خالد الصاوي وسر زيادة الوزن 

ووجه الشكر إلى الجمهور الذي يحاول الاطمئنان علي الفنان خالد الصاوي بشكل مستمر، متابعًا: "شكرًا للجمهور المهتم بحالتي الصحية، وبمجرد أن يتم الحقن سأتوقف عن تناول الكورتيزون ويعود وزني كمان كان".

أبطال مسلسل صدفة

 

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قصة مسلسل صدفة 

 

تدور قصة مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان خال الصاوي حول تقرب صدفة من أبيها وإخوتها دون معرفتهم بطبيعة العلاقة التي تربط بينهما، وذلك بسب أن صدفة هي ابنة غير شرعية لفؤاد، كما أنها في فضيحة  ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها زوجها، بل وكشف عن سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

 

مواعيد عرض مسلسل صدفة 

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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