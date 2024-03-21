مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج.. ملخص الحلقة 10

يبحث متابعي مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج عن مخلص أحداث الحلقة الـ 10، التي تم عرضها أمس على شاشات المتحدة، وذلك لإستكمال باقي الأحداث قبل عرض الحلقة الـ 11 اليوم.

مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 10

طلبت “صدفة” أن يقوم بعمل تحليل DNA، لكنه استهزأ بكلامها، وتركها تمشي ولكنه حذرها للمرة الأخيرة وأكد لها أنه رجل بلا أخلاق أو ضمير.

ومن جانبه، أعطي خالد الصاوي، مبلغ مالي، لشقيقه صدفة، وطلب منها إجبار صدفة، على الابتعاد عنه وعن عائلته.

واستعان زوج ميار الغيطي خلال أحداث الحلقة، الذي يعمل طبيبا نفسيا، بأحد حالاته، الذي اعتاد اختراق الهواتف، لاختراق هاتف زوجته.

وبالفعل قام الشخص بإرسال رابط يرسله لزوجته وهو لاختراق غير محمي وعندما أعاد توجيه لها، وقامت بفتحه، اختراق بياناتها وتأكد من خيانتها له.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.