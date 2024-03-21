مسلسل صدفة الحلقة 11.. ريهام حجاج تبحث عن حل لمشكلتها

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث حقق العمل نجاحا باهر منذ بدء عرضه على شاشات المتحدة، ومن المقرر عرض الحلقة الـ 11 اليوم، على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة الحلقة 11

بعد تعرض النجمة ريهام حجاج للكثير من المشاكل خلال الحلقات الماضية، توقع متابعون أحداث مسلسل صدفة الجديدة حيث إنها ستعمل في الحلقة 11، على إيجاد حل لمشكلة زواجها من عم خطيبها “طارق”.

في مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تبحث عن حل لمشكلتها بالحلقة 11

وتورطت ريهام حجاج، في قصة الزواج دون علمها بعد أن قام عم “طارق” في تخديرها والزواج منها دون علمها، أما عن المشكلة الأخرى تبحث “صدفة” عن ما يثبت أنها ابنة النجم خالد الصاوي الذي ينكر حقيقة تزوجه عرفيا من والدتها.

في مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تبحث عن حل لمشكلتها بالحلقة 11

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.