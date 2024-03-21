الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صدفة الحلقة 11.. ريهام حجاج تبحث عن حل لمشكلتها

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث حقق العمل نجاحا باهر منذ بدء عرضه على شاشات المتحدة، ومن المقرر عرض الحلقة الـ 11 اليوم، على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

txt

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

مسلسل صدفة الحلقة 11

بعد تعرض النجمة ريهام حجاج للكثير من المشاكل خلال الحلقات الماضية، توقع متابعون أحداث مسلسل صدفة الجديدة حيث إنها ستعمل في الحلقة 11، على إيجاد حل لمشكلة زواجها من عم خطيبها “طارق”.

في مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تبحث عن حل لمشكلتها بالحلقة 11

وتورطت ريهام حجاج، في قصة الزواج دون علمها بعد أن قام عم “طارق” في تخديرها والزواج منها دون علمها، أما عن المشكلة الأخرى تبحث “صدفة” عن ما يثبت أنها ابنة النجم خالد الصاوي الذي ينكر حقيقة تزوجه عرفيا من والدتها.

في مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تبحث عن حل لمشكلتها بالحلقة 11

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة الحادية عشر من صدفة صدفة الحلقة الحادية عشر صدفة الحلقة 11 الحلقة 11 من مسلسل صدفة الحلقة الحادية عشر من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024 وبداية عيد الفطر

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF وعدد ساعات الصيام اليوم الخميس

موقع البحث الشهير "جوجل" يغير شعاره بمناسبة عيد الأم

مسلسل "صدفة" الحلقة 10.. سلوى خطاب تُهدد "صدفة" بالقتل

مسلسل صدفة الحلقة 10.. سلوى خطاب تهدد ريهام حجاج

مسلسل صدفة الحلقة 10.. طليق ميار الغيطي يرفض الرجوع بعد اكتشاف خيانتها

الأكثر قراءة

عاجل| اقتصاديون لـ"الدستور" توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

"إمام ممكن يرجع".. الجناينى يحسم قضية رحيل زيزو عن الزمالك

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حافظ على المرأة وصان كرامتها كونها عصب المجتمع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة